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Elektrikler kesildi dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde elektrik kesintisinin yaşandığı sırada dengesini kaybederek 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elektrik kesintisinin yaşandığı sırada dengesini kaybederek 5 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.


Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Sahilpark mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı anda 5 katlı apartmanda bulunan 19 yaşındaki Kürşat Kaya, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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