Elektronik kelepçesini çözüp dehşet saçtı: 2 yaralı

Sakarya'da ayağına takılan elektronik kelepçeyi kıran şüpheli, eski eşinin çalıştığı iş yerini bastı. Şüpheli, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek girdiği dükkanda iş yeri sahibini ve çalışanı silahla yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşine yaklaşmaması için mahkeme kararıyla ayağına elektronik kelepçe takılan İ.K., kelepçeyi kırarak eski eşinin çalıştığı dükkana gitti. "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diyerek bağırmaya başlayan şahıs, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi silahla vurarak yaraladı. İ.K. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.