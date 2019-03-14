İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet ekipleri minikler için “Kitap Kardeşliği” projesi başlattı

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda “Kitap Kardeşliği” projesi başlatıldı.


Pamukova Kaymakamlığı destekleri ile Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Pamukova'da bulunan ilkokullardaki öğrencilere yönelik “Kitap Kardeşliği” projesi başlatıldı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan projede Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü bayan polis ekipleri tarafından minik öğrencilere eğiti ve öğretici bilgilerin yer aldığı hikayeler görsel olarak anlatılarak eğitimlerine destek sağlanıyor.


Pamukova Ertaylan ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri ile başlayan “Kitap Kardeşliği” projesinde minikler polis ablaları tarafından okunan hikayeleri neşe içerisinde dinledi ve okunan hikayeler hakkında sorular sorarak miniklerin gelişimleri sağlandı. Bu proje ile Emniyet Teşkilatı'nın sıcak yüzü ile tanışan miniklere polislik mesleğinin teşvikte sağlanarak kitap okumanın eğiti ve öğretici yanları bayan polisler tarafından öğretiliyor. Projenin tüm ilçe ilkokullarında yapılacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.