Emniyet Müdürlüğü personeli piknikte buluştu

kuruluş yıl dönümü vesilesiyle geniş katılımla piknik düzenledi.

kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Arifiye ilçesi Gölbaşı Park'ta piknik düzenledi. Pikniğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, polis memurları ve aileleri katıldı. Gerçekleşen piknikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, emniyet teşkilatının 174 yıllık gurur dolu bir geçmişe sahip olduğunu, tüm emniyet teşkilatına sağlık, sıhhat ve başarılar diledi.

“Vatanı korumaya devam edeceğiz”

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, dün olduğu gibi bugün de namusların bekçisi olmaya, canları korumaya, devletin bütünlüğünü, milletin beraberliğini, vatanın bölünmezliğini korumaya devam edeceklerini söyledi. Kaya, “Biz büyük bir ağacız. Kökünde şehitlerimiz dallarında yapraklarında meslektaşlarımız, onların aileleri var. Bu ağacı bekleyen aslanlarımız kaplanlarımız var. Şehitlerimizden aldığımız görevi sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz. Görevlerimizi icra ederken gece gündüz çalışıyoruz. Biz çalışırken bizlerin en büyük destekçisi olan ailelerimize fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitler için duanın yapılan ve yemek ikram edilen piknikte çeşitli yarışmalar düzenlendi.