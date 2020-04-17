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Emniyet Müdürü Fatih Kaya sokak hayvanlarına mama gönderdi

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokak hayvanlarına mama gönderdi.


Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 200'den fazla sokak hayvanına kendi imkanları ile bakan Elçin Tuğba Zengin, sosyal medyadan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü de etiketleyerek mama çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya polis memurlar ile sokak hayvanlarına mama gönderdi. Polis Memurları köpekleri elleriyle besledi. Emniyet Müdürüne teşekkür eden Elçin Tuğba Zengin yaptığı açıklamada, “Korona virüsü sebebiyle aç kalan sokak hayvanları ve kendi baktığım sokak hayvanları için bir çok kurumu, başında Sakarya Emniyet Müdürümüzü de etiketleyip mama çağrısında bulunmuştum. Bu çağrıma ilk dönüş yapan, bu konuya duyarsız kalmayan Sakarya İl Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

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