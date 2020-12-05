İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet Müdürü, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları ve diğer sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen şehirde Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuş ve diğer sokak hayvanlarının imdadına koşarak elleriyle besledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.