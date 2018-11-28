Empati programı ile hizmet kalitesi yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından 'Alo 185' Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik olarak ‘Empati günü programı' gerçekleştirildi.

SASKİ Alo 185 Çağrı Merkezi tarafından vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini daha ileri seviyelere taşımak ve birimler arası koordinasyonu arttırmak için ‘Empati Günü Programı' gerçekleştirildi. Program kapsamında SASKİ Şube Müdürleri ve çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi. Çağrı merkezinin vatandaşların yaşadıkları sorunlara müdahale etmeleri ve merak edilen konuları aydınlatmaları konusunda kritik öneme sahip olduğunu belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Zeki Koç yaptığı açıklamada, “Şehir genelinde 450 bine yakın abonemize hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden bizlere rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak, sorunları en kısa süre içerisinde çözmek ise önemli bir koordinasyon gerektiriyor. Bizler bu anlamda iletişimin temel taşlarından olan empati ile koordinasyonu daha da arttırmak, geçmiş tecrübelerden faydalanmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, bakış açılarımıza etki ederek amaç birliği oluşturmak ve kurum kültürümüze olumlu bir katkı daha sağlamak için vatandaşlarımıza doğrudan hizmet sunan birimlerimizdeki şube müdürlerimizle çağrı merkezi personelimizi bir araya getirdik. Programımız son derece verimli geçti. Güzel çıktılar alacağımıza inancımız tam. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini her geçen gün daha da ileri noktalara taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.