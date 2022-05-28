Emre Kaya Büyükşehir'in final programında sahne alacak

30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası final maçı öncesinde konser verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun nabzını tuttuğu büyük şampiyonalara bir yenisini daha ekliyor. Başkan Yüce'nin girişimleriyle Serdivan'da yapılması kararlaştırılan Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası müsabakalarında ayrıca bir de konser rüzgarı esecek. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği, şarkılarıyla milyonlarca kişiye ulaşan sanatçı Emre Kaya final maçı öncesinde sahne alacak.

Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan konser 18.30'da başlayacak. Yoğun ilgiyle geçmesi beklenen konsere ve final maçlarına katılım ücretsiz olacak. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, “Tüm sporseverleri ve sanatseverleri Serdivan'da yapacağımız dev organizasyonda en iyi şekilde ağırlamak için hazırlık yapıyoruz, tüm hemşerilerimizi bekleriz” denildi.