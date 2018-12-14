İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En Baba Atölye ‘Mutfakta Erkek Var' isimli dersle devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölyede’ dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölyede' dersler devam ediyor.


Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen En Baba Atölye ‘Mutfakta Erkek Var' isimli dersle devam etti. Şef Nuri Atmaz, mutfakta çocuklarla vakit geçirmenin hatıra oluşumunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Erkek kursiyerlere zor durumda mutfakta hazırlayabilecekleri pratik lezzetlere ilişkin tarifleri uygulamalı olarak gösterdi. Çeşitli lezzetlerin ocaklara konulduğu günde Şef Nuri Atmaz, ailelerin mutfakta çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerinin hatıra oluşumunda önemli bir oynadığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.