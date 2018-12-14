Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölyede' dersler devam ediyor.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen En Baba Atölye ‘Mutfakta Erkek Var' isimli dersle devam etti. Şef Nuri Atmaz, mutfakta çocuklarla vakit geçirmenin hatıra oluşumunda önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Erkek kursiyerlere zor durumda mutfakta hazırlayabilecekleri pratik lezzetlere ilişkin tarifleri uygulamalı olarak gösterdi. Çeşitli lezzetlerin ocaklara konulduğu günde Şef Nuri Atmaz, ailelerin mutfakta çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerinin hatıra oluşumunda önemli bir oynadığını ifade etti.