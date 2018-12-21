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En baba atölye'de ‘Babalık psikolojisi' dersleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen En Baba Atölye’de ‘Babalık Psikolojisi’ dersleri devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen En Baba Atölye'de ‘Babalık Psikolojisi' dersleri devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye'de dersler devam ediyor. ‘Babalık Psikolojisi' dersinin öğretmeni Sedat Demir, katılımcılara çocuk gelişimindeki önemli etkenleri ve gelişen teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Çocukların çevreye güvenlerinin ilk yıllarda gelişmeye başladığını dile getiren Demir, “İlk yıllar çocuklarınızın çevreye güven temellerini attığı dönemdir. Bu nedenle ihtiyaçları geciktirilmeden giderilmesi bu duygusunun gelişmesi bakımından önemlidir. Özellikle ilk aylarından itibaren bebeğin bakımında anneyle ortak paylaşım yapılmalıdır. İlk 3 yıl televizyon, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerden uzak tutulmalıdır. Yemek yemesi veya ağlamayı bırakması için bu araçlardan yararlanmak çocuklarımızda geç konuşma, sosyalleşememe, takıntılar gibi normalleşmesi çok zor olan ve zaman gerektiren problemlere neden olmaktadır' ifadelerini kullandı.

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