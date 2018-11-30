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En baba atölyede dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye’de dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye'de dersler devam ediyor.


Üç farklı atölyenin yer aldığı çalışmanın bu haftaki konusu ‘Babalık Psikolojisi' oldu. Uzman Pedagog Sedat Demir katılımcılara, babalık öncesi beklentilerin eşle paylaşımı, babalık öncesi hamilelik sürecindeki duygu durum ve davranışlar, doğum sürecinde hissedilen ve yaşanan duygular ve bebeklik dönemi konuları hakkında bilgiler verdi.


Babalığın daha doğmadan başladığını ve evlat olmanın daha iyi benimsendiğini dile getiren Uzman Pedagog Sedat Demir, “Babalık gerçekten çok farklı bir duygu. Fakat biz baba olmayı beceremiyoruz. Genel anlamda evlat oluruz. Evlendiğimizde bile babadan kopamayan bir durum içindeyiz. Aileler içinde de bu durum böyle. Biz baba olmaktan çok evlat olmayı bildik. Babalar, evlatlarını kendi duygu ve yetiştirme tarzlarıyla büyümesini istedikleri için çocukluk dönemlerinden itibaren babamızı model olarak alıyoruz. Çocuklar ilk 2 ay ve ilk 20 günlükken takip ediyor, neyin ne olduğunu gözlemliyorlar. Aslında babalık çocuk daha doğmadan başlıyor” dedi.

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