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En Baba Atölye'de dersler sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye’de dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye'de dersler devam ediyor.


‘Mutfak Erkek Var' başlıklı eğitimin gerçekleştirildiği atölyede Şef Nuri Atmaz, katılımcılara etlerin marinasyonunu ve olgunlaştırılmasını, etleri lezzetli hale getirmenin yollarını ve sebzeli çorba yapımının püf noktalarını katılımcılara uygulamalı olarak gösterdi.

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