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En Baba Atölye'de konu elektrik tesisatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye’de dersler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En Baba Atölye'de dersler devam ediyor.



‘İnce İşler' başlıklı eğitimin gerçekleştirildiği atölyede Teknik Öğretmen Seyfi Yücel katılımcılara, evde elektrik ve tesisat donanımı, oluşacak kazalara karşı önlemler, küçük tamir işleri konuları hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Dersler hakkında açıklamalarda bulunan Seyfi Yücel, “Atölye derslerimize her kesimden katılım var. Yapmış olduğumuz çalışmalara ilgiyle katılıyorlar. Memnuniyetlerini ifade ettiklerini görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda makine dikişi, düğme dikişi, pantolon, gömlek ütüleme faaliyetlerini yapmayı planlıyoruz” dedi.

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