En güzel okumaların adresi Faik Baysal

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak kütüphane Serdivan İmam Hatip Lisesi, Özel Neva Koleji, Sakarya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sakarya Özel Ölçün Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti. Öğretmenleri eşliğinde kütüphanede okuma etkinliği yapan öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten öğretmenler, öğrencilerine okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin önemini vurguladı. Faik Baysal Kütüphanesinden yapılan açıklamada, “7'den 70'e her kesime hitap eden huzurlu ve sakin ortamı sebebiyle ilgi odağı olan kütüphanemize misafir olan tüm kitapseverlere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.