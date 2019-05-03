En güzel şenlik SGM'de yaşandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelliler Şenliği düzenlenen sergi ve gösterilerle SGM'de gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen engelliler şenliği Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu şenliğe Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, aileler ve vatandaşlar katıldı.

“Renkli etkinlikler”

Çeşitli eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri hazırladıkları birbirinden değerli el emeği eserlerini açtıkları stantlarla katılımcıların beğenisine sunuldu. Engelli bireyler çeşitli gösterilerle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Program sonunda Davut Yüce, eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcilerine günün anısına çiçek takdim etti.

“5 yılda 100 bin öğrenci”

Programda konuşan Davut Yüce, “Sosyal hizmetlerin her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. 2014 yılında hizmet sunmaya başlayan Sosyal Gelişim Merkezleri'nde bu yıl 7-14 yaş arası 10 bin öğrenci hizmet alıyor. Yaz okulu programlarıyla beraber her yıl 20 bin çocuğumuzu geleceğe hazırlanıyor. Bugüne kadar 100 bin öğrencinin SGM çatısı altında eğitimlerden faydalanmıştır. Bu merkezlerimizde ailelerimize, çocuklarımıza ve engelli kardeşlerimize eğitim ve hizmetler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, yaşamlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürmeleri ve onlara daha güzel yarınlar sunmak adına bugüne kadar yapılan çalışmalarımız, inşallah bundan sonrada artarak devam edecektir” dedi.