En yoğun şekilde kullanılan caddeler yeni görünümüne kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çizgi, yaya yolu ve bordür boyama çalışmaları çerçevesinde kent merkezindeki caddeler rengine kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde şehre renk katan dokunuşlar yapıyor. Bakım, onarım, altyapı ve üst yapı yenilemesinde görselliğe önem veren Büyükşehir, caddelere Sakarya'ya yakışan dokunuşlar yapıyor. Ulaşım Dairesi'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri yol çizgileri, yaya geçitleri ve bordür boyamalarını büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyor. Adapazarı, Serdivan ve Erenler'deki en yoğun şekilde kullanılan caddeler bu işlemlerin ardından yeni görünümüne kavuştu.

Şehrin kalbinde yer alan bu alanlar boyama çalışmasıyla renklendi. Ulaşım Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın tüm caddelerinde sürücüleri uyarıcı ve şehir görselliğine yakışan çalışmalar yapıyoruz. ‘Önce yaya' sloganımızı trafiğin yoğun aktığı noktalar işleyerek sürücülerde bu bilinci yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yol çizgilerini belirgin şekilde çiziyor ve bordür boyamalarıyla trafik güvenliği artırıyoruz” denildi.