Endüstriyel kenevirler bilimsel araştırmalarda kullanılacak

Toplam 400 dekarlık alanda endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği kenevirler AR-GE çalışmalarında kullanılacak. Başkan Ekrem Yüce, Akdeniz Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliğini gerçekleştirilen protokol imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Arifiye, Hendek ve Alancuma'da toplam 400 dekarlık alanda endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği kenevirler AR-GE çalışmalarında kullanılacak. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, endüstriyel kenevir ürününün AR-GE çalışmalarıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi ile iş birliğini gerçekleştiren protokol imzaladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ ile Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar yer aldığı protokol töreni başkanlık makamında gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle Akdeniz Üniversitesi Sakarya'da üretilen kenevirler üzerinde bilimsel araştırmalar yaparak Tarım ve Orman Bakanlığına teknik rapor sunacak.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel izin alınarak, sadece tohum ve lif üretimi amacıyla ekimine başladığımız endüstriyel kenevir bitkisi 250'den fazla ayrı alanda faydalanılabilecek bir bitkidir. Bu bitkinin insanlığın faydasına olan kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışmalar yapılıp, ilgili bakanlıklardan izin alınarak yetiştiriciliğin yapılması amaçlanmaktadır. Bu hususta özellikle kenevir bitkisinden kannabiodil (CBD) elde edilmesi ve bu konuda AR-GE çalışmalarının yapılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Akdeniz Üniversite ile yapılacak olan bilimsel araştırmalar sonucunda kenevir bitkisinin daha geniş alanlarda kullanılması noktasında hazırlanacak teknik rapor Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacaktır. Bu protokolün insanlık yararına ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.