Engelli araçlarında “engel” kalkıyor

Adapazarı Belediyesi'nde engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerinden biri daha göze çarpıyor. Engellilerin zarar gören, bozulan araçlarının tamiratını yapan Adapazarı Belediyesi Engelli Araçlar Bakım Atölyesi'ne çevre ilçe ve illerden de talep var. İlçe belediyelerin yanında il dışından da birçok belediye, tamir ihtiyacı olan araçları Adapazarı'na göndererek ücretsiz bakımını yaptırıyor.

Dağdibi Mahallesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğü'nde parçası olan araçlar hemen gününde tamir edilerek engelli vatandaşların evine teslim ediliyor. Parçası olmayan araçlarda temin süresi dâhilinde çalışma yapılarak ilgili sorun hızla çözülüyor. İlçelerde ve il dışında bozulan araçlar ise ilgili belediyeler tarafından bakım atölyesine ulaştırılarak bakımı yapılıyor.

Her alanda eşit hizmet

Engelliler için etkin hizmetler sunmak hedefiyle başlattıkları çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Engelli hizmetlerimizi daha da kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın araçlarında da engeli kaldırmak istiyoruz. Her alanda eşit hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yaz mevsiminde haftada ortalama 15-20 aracı tamir ederek engellilerimizin mutlu olmalarına vesile oluyoruz. Böylesi güzel hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Hayatı paylaşmamıza asla engel yok” ifadelerini kullandı.