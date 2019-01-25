Engelliler, kendi adlarına para toplayarak haksız kazanç elde edenlere sitem etti

Ülke genelinde engellilerin adını kullanarak satış yapan veya yardım toplayan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Engellilerin adını kullanarak iş yapan kişilerin engellileri suistimal, istirmar ettiklerini belirterek Gar Meydanında bir basın açıklaması yaptı. Çok sayıda engelli bireyin katıldığı açıklamada engelliler adına konuşan Selim Özen, "Şehirde yaşayan engelli bireyler ve STK'lar olarak bizlerde bu hayatın bu şehrin bu ülkenin gerçeğiyiz. Farklı engellerimize ve özel durumlarımıza rağmen bu şehirde birlikte yaşamaya ve sorumluluk alarak yaşadığımız şehirde, çevrede sorunlarımızın çözümü içinde birbirimizi tanımaya, anlamaya, bilmeye, dinlemeye mecburuz. Hep birlikte şehirde bir yaşam kültürü oluşturmak hepimizin sorumluluğunda" dedi.

"Engelli STK'yı rant aracı olarak kullanılmasını da doğru bulmuyoruz"

Son günlerde engelliler adına para toplayanların arttığına dikkat çeken Özen, "Biz engelli bireyler ve Engelli STK olarak son günlerde şehrimizde Gar Meydanında kurulan hediyelik eşya pazarı ile ilgili oluşan tepkiler sonrası bir basın açıklaması yapma ihtiyacı duyduk. Fuar, TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 günlüğüne belli kısım yerler ile Engelsiz Yaşam Federasyonuna kiralandığı ifade edilmekte. Engelliliği kullanarak burada oluşturulan pazar alanında gördüğüm kadarı ile engelli bireyler yok. Bir gelir elde etmek adına engelli STK'yı rant aracı olarak kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. Şehirde yaşayan engelli bireyler, STK olarak engellilerin üzerinden yapılan bu tür satışlara veya ticari ve benzer olaylara karşı olduğumuzu her platformda dile getirmiş olmakla birlikte bu günde şehrimizde yapılan bu ve benzeri uygulamalara dikkat çekerek engelli bireyler ve STK olarak biz bu değiliz diyoruz. Bu konuda devlet kurumlarımızın daha bilinçli olmasını talep ediyoruz” dedi.

“Lütfen prim vermeyin”

Vatandaşlara seslenerek engelli bireyler adına haksız kazanç elde edenlere prim vermemelerini söyleyen Özen, “Engellilik toplumun yumuşak karnı, toplumun duyarlılığı yardımseverliği, iyilik olsun diye yardımları bize istemeden de olsa zarar vermekte. Bazen şehirde farklı zamanlarda karşımıza çıktığı için söylüyorum, engelliler adına satış yaparak yardım ve hizmet ettiklerini iddia eden bazı STK'lar Milli Eğitime bağlı okullarda engelliler adına yapılan satışları duyuyoruz. Şehirde karşınıza çıkan bazı şahıslar engellilere yardım ettiklerini ifade ederek çeşitli ürünleri satmakta haksız kazanç ve rant elde etmekte. Lütfen karşı durun ve en yakın kolluk kuvvetlerine bildirin. Şehir içinde veya dışından gelen engelliler üzerinden bu tür istismar suistimal yaparak rant haksız kazanç elde edenlere lütfen prim vermeyin” diye konuştu.

“Şimdi suçlu aramak zamanı değil”

Özen sözlerinin devamında, “Şehirde birlikte toplumsal bilinç içinde bir yaşam kültürü oluşturarak engelli, engelsiz tüm STK'ların birlik ve beraberlik içinde şehirli olmak bilinci ile şehirde yaşamak veya şehri yaşamak arasında kalmadan doğru yaklaşımlar ile beraberlik içinde şehrimizin sorunlarına meselelerine karşı sosyal sorumluluk anlayışı içinde çözüm bulmak adına birlikte hareket etmeliyiz. Engelimizi kullandırtmayalım. Kimsenin de rant kapısı olmayalım, oldurtmayalım. Kimselere de bu tür fırsatlar vermeyelim” şeklinde konuştu.