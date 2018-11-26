Engelliliği önlemek için sağlıklı gebelik semineri düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Engelliliği Önlemek İçin Sağlıklı Gebelik' semineri düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hayat Atölyesi'nde eğitimler ‘Engelliliği Önlemek İçin Sağlıklı Gebelik' semineri ile devam etti. Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen seminerde konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Sühha Bostancı yer aldı. Programa birçok sağlık görevlisi, anne ve anne adayları katılım sağladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “Engelsiz Hayat Atölyesi projemiz ile engelliliğin sonuçlarına bağlı kalmayıp engelliliği her açıdan ele alacağız. Özellikle engellilik durumu ortaya çıkmadan gerekli tedbirleri almaları amacıyla vatandaşlarımıza sunduğumuz engelliliği önleyici seminerlerimiz büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımıza engelsiz hayatlar sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Engelliliğin nedenlerine ve gebelikte nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. M. Sühha Bostancı ise, “Gebelik döneminde kullanılan ilaçların ciddi bir şekilde değerlendirilmesi, risklerin araştırılması gerekiyor” dedi. Ayrıca gebelikte psikolojinin çok önemli olduğunu belirten Bostancı, “Gebelik hüznü erken doğumlara dahi yol açabilmektedir. Gebelikte psikolojik durumun göz ardı edilmemesi çok büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.