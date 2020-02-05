Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Aile Buluşmaları' devam ediyor.

Bu kapsamda Engelsiz Kafe'de gerçekleştirilen buluşmanın dördüncüsüne Kanada Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Salih Gökyokuş ve çok sayıda veli katıldı. Düzenlenen etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri çalışmaları tanıtıldı. Aile buluşmaları kapsamında engelli bireylerin aileleriyle, sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirildi. Sosyologlar ve sosyal hizmetler görevlileri eşliğinde ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, aile buluşmalarının 2020 yılında da düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.