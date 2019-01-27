Engelsiz sinema günleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Sinema Günleri'nde ilk gösterim gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelsiz Sinema Günleri'nde ilk gösterim gerçekleştirildi. Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda aileleri ile birlikte engelli vatandaşlar film izlemenin ayrıcalığını yaşadı. Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris yaptığı açıklamada, “Engelsiz Sinema Günleri ile birlikte yüzlerce hemşerimiz sinemanın birleştirici günü altında toplanıp güzel vakit geçiriyor. Toplumsal bütünleşmeyi ve kaynaşmayı da amaçlayan bu projemizi yalnızca engelli vatandaşlarımıza değil, tüm halkımızın katılımına açık bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Özellikle ilimizdeki engelliler, çocuklar ve ebeveynlerin bir araya geldiği bu etkinliklerde, misafirlerimizin arasındaki farklar ortadan kalkıyor ortak bir ilgi alanı oluşturduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Detaylı bilgi için”

İris sözlerinin devamında, “Çeşitli animasyon filmler ile her yaş grubundan vatandaşlarımızın ortak bir alanda bulunup birlikte eğlenmesine olanak sağlıyoruz. Engelsiz yüreklerimiz ile keyifli zaman geçirmek, onları tanıyıp keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımız Engelsiz Sinema Günleri'nin bir parçası olabilir. Tüm hemşerilerimizi Engelsiz Sinema Günlerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi almak isteyen Sakaryalılar bilgi için 281 88 05 nolu telefondan Engelli Hizmetlerine ulaşabilirler” dedi.