Engelsiz yüreklerden ‘Sıfır Atık' projesine anlamlı destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi kursu öğrencileri; Tarım, Ekoloji ve Geri Dönüşüm dersi proje faaliyetleri kapsamında topladıkları pet şişe, plastik kapak ve pilleri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Sıfır Atık birimine teslim etti. Öğrenciler toplamış oldukları bu materyaller ile daha yaşanılabilir bir çevre, temiz bir dünya için farkındalık oluşturdu.