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Engelsiz yüreklerden ‘Sıfır Atık' projesine anlamlı destek

Engelsiz Hobi kursu öğrencileri daha temiz bir çevre ve temiz bir dünya için topladıkları plastik kapak, pet şişe ve pilleri Sıfır Atık birimine teslim etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelsiz Hobi kursu öğrencileri; Tarım, Ekoloji ve Geri Dönüşüm dersi proje faaliyetleri kapsamında topladıkları pet şişe, plastik kapak ve pilleri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Sıfır Atık birimine teslim etti. Öğrenciler toplamış oldukları bu materyaller ile daha yaşanılabilir bir çevre, temiz bir dünya için farkındalık oluşturdu.

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