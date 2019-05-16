Erasmus öğrencileri, Sapanca Gölü'nde temizlik faaliyetinde bulundu

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından düzenlenen organizasyonda Kar-Genç Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklığı kapsamında Erasmus Gençlik Değişimiyle Sakarya'ya gelen 5 ülkeden 30 öğrenci Sapanca Gölü'nde temizlik faaliyetinde bulundu.

Sapanca Gölü'nün ve Sakarya'nın doğasının etkileyici güzellikte olduğu görüşünde birleşen öğrenciler sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek gölün ve doğanın temiz tutulmasının önemine dikkat çektiler. Öğrenciler ayrıca Hızırilyas Su Yönetim Merkezi, ADASU HES ve Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ni de ziyaret ederek uzman SASKİ personellerinden bilgi aldılar.

Değişim programıyla Litvanya'dan Sakarya'ya gelen Paulina Kozlovskyte, “Bugüne kadar ekolojik sorunlara ilişkin çok fazla konuştuk. Ama olayın içine girince çok farklı olduğunu gördük. Böylesine güzel bir doğa harikası olan Sapanca Gölü'nü bazı insanlar nasıl kirletiyor anlamıyorum. Çünkü bu göl ayrıca yaşadığınız şehrin içmesuyu kaynağı. İçmesuyu arıtma tesisindeki teknoloji ve her şeyin bilgisayarlarla insan gücü kullanılmadan yapılıyor oluşu beni çok etkiledi. Hidroelektrik santralinin enerji üretiminin yanı sıra ekolojik dengeyi koruması şaşırtıcı bir deneyim oldu” dedi.

İnsanların içmesularını kendileri kirlettiğini ve bunu neden yaptıklarını anlamadığını söyleyen İspanyol Sarah Ghorbani, “Bambaşka bir ülkede böylesine bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak ufkumu genişletti. İnsanların içmesuyu kaynaklarını bilerek kirletiyor olmalarınaysa pek bir anlam veremedim. Neticede suyu kullanan ve doğayı paylaşan yine aynı insanlar. İçmesuyu arıtma tesisindeki teknolojiyle karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. Son derece profesyonel çalışanların olduğu ileri teknoloji bir tesis. Orada arıtılan suyu içme fırsatımız oldu. Hayatımda içtiğim en saf suydu diyebilirim. Ve bence bu durum bu şehirdeki insanların su konusunda ne kadar şanslı olduklarını gösteriyor” diye konuştu.

Sapanca Gölü'nün doğa harikası bir göl olduğunu ve göz göre göre kirletilmesini anlayamadığını belirten Çek Cumhuriyeti'nden Jan Bartik, “Böylesi bir doğa parçasını temizlemek beni çok mutlu etti. Dünyanın neresinde olursa olsun doğa için bir şeyler yapıyor olabilmek harika hissettiriyor. Gezdiğimiz tesislerin son derece donanımlı ve dünya çapında tesisler olduklarını söyleyebilirim. İçmesuyunun musluklara nasıl ulaştırıldığından atıksuların nasıl arıtıldığına kadar her şeyi yerinde inceledik. Suyun gücünden nasıl elektrik üretildiğini yerinde gördük. Aslında biz bugün suyun hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ve ona yeterince değer vermediğimizi çok iyi anladık” ifadelerini kullandı.