Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, mazbatasını teslim aldı

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilen Fevzi Kılıç mazbatasını aldı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilen Fevzi Kılıç mazbatasını aldı. Mazbata törenine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, MHP İlçe Başkanı Ünal Canay il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kolları katıldı. Törende Kılıç meclis üyelerini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek Erenler'e hizmet edecek olmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erenler Belediye Başkanı seçilen Fevzi Kılıç ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldıktan sonra belediye meclis üyeleriyle ve çok sayıda partili birlikte Erenler Belediyesine geçti. Erenler Belediyesi'ne geçen Kılıç ve beraberindekileri 31 Martta görevi tamamlanan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Başkan Yardımcıları ile birlikte belediye personeli karşıladı. Yoğun ilgi ve coşku ile Erenler Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk 2019 hizmet dönemi için Başkanlık koltuğunu yeni Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'a devretti. Görevini devreden Başkan Öztürk onurlu görevini yeni dönemde Başkan Kılıç'a devrettiğini ifade ederek, “15 yıl burada görev yaptık. İyi işler yaptığımıza inanıyorum. Fevzi kardeşimiz bizden aldığı bayrağı çok daha iyi yerlere getirecektir. Yeni görevinin kendisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler'e güzel hizmetlerde bulunacağız

Mazbatasını aldıktan sonra devir teslim töreni ile Başkanlık görevini alan Kılıç ise, “Öncelikle bugün ki mutluluğumuzu ve heyecanımızı beraber paylaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Görev süresinde Cavit Öztürk'ün Erenler'de hoş bir seda bıraktığını düşünüyorum. Cavit ağabeyimize Erenler'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel hizmetlerin üzerine biz de katarak Erenlerimizdeki vatandaşlarımıza mutlu edeceğiz. Bugün mazbatamızı aldık ve şuan da beraberce devir teslim törenindeyiz. Erenlerimizde 3 kişi den 2 si bize oy verdi. Bunların sorumluluğu omuzlarımızda, bize oy veren veya vermeyen herkesin Belediye başkanı olarak Erenler'e güzel hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

Vizyonumuz; güven, kalite, saygınlık

Belediye hizmetinde vizyonun güven kalite ve saygınlık olduğunu belirten Kılıç, “Niyetimiz güvene dayalı hizmet. Vizyonumuz güven, kalite ve saygınlıktır. Allah kısmet ederse biz belediyeyi güven kalite ve saygı çerçevesinde yöneteceğiz. Hiç kimse ile ilgili ön yargımız söz konusu değildir. Biz bir takımız, ekibimizle birlikte güzel hizmetlere imza atacağız. Ben İl Başkanımıza, il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanımıza ve yönetimine, kadın ve gençlik kollarımıza, MHP İlçe Başkanı Ünal Canay kardeşime ve yönetimine ve meclis üyelerimize kalben teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu..

Sorumluluklarımızın farkındayız

Konuşmasının devamında sahada vermiş oldukları sözleri gerçekleştireceklerini belirten Kılıç, “Allah bizleri mahcup etmesin, bu makamların sorumlulukları var. Bu sorumlulukların farkındayız. Geçmiş yaşantımızda hiç olumsuz bir şeyin içerisinde olmadık. Biz her yapmış olduğumuz işin hesabını ahirette Allah'a vereceğiz. Bugün bizim mutluluğumuzu paylaşan arkadaşlarıma kardeşlerimiz büyüklerime teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Erenler'de yapılacak güzel işler var. Sahada vermiş olduğumuz sözleri yerine getirme noktasında hiç şüpheniz olmasın. İnşallah vereceğimiz hizmetler ile Erenlerimiz marka şehir haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Belediye başkan yardımcıları atandı

Konuşmaların ardından Başkan Fevzi Kılıç, İlçe Başkanı Doğrusever ve MHP İlçe Başkanı Ünal Canay meclis üyelerine mazbataların tek tek teslim ederek başarılar diledi. Mazbata töreni sonrası Başkan Kılıç, meclis üyeleri ve teşkilat yönetimi toplu fotoğraf çektirdi. Ardından Başkan Kılıç, belediye birimlerini tek tek dolaşarak belediye personeli ile selamlaştı. Başkan Kılıç'ın ilk aldığı kararlardan biride başkan yardımcılarını atamak oldu. Kılıç'ın yardımcılarını uzun yıllar birlikte yol arkdaşlığı yaptıkları, teşkilat içerisinde önemli görevlerde bulunan ve aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi seçilen Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu oldu. Özel Kalem Müdürlüğüne ise Başkan Kılıç'ın İl Başkanlığı döneminde danışmanlık görevini yapan Bekir Yıldız atandı. Kılıç, “Uzun yıllar birlikte bu dava da omuz omuza yürüdüğüm üç arkadaşımıza da gönülden başarılar diliyor. Rabbim hayırlı eylesin” dedi.