Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül oldu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sebebiyle toplanan belediye meclisi yeni başkanını seçti. Olağanüstü toplanan mecliste Rahmi Şengül, Erenler ilçesinin yani belediye başkanı seçildi.

20 Haziran günü makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın yerine göreve getirilmesi için yeni aday seçimi yapıldı. Olağanüstü toplanan meclis üyeleri belediyenin toplantı salonunda oylama usulüyle seçime başladı. Toplantıda ilgili belediye kanunu gereğince yapılan belediye başkanlığı seçiminde tek aday olan meclis üyesi Rahmi Şengül, 22 oydan 20'sini alarak yeni belediye başkanı seçildi. Belediye başkanlığı görevine seçilen Şengül, “Belediye başkanımız Fevzi Kılıç'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yaklaşık 10 önce belediye başkanımız Fevzi Kılıç'ın Rahman'a kavuşması sebebiyle çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Biz topyekun AK Parti ailesi olarak Cumhur İttifakı olarak beraber karar aldık. Biz bu göreve talip olduğumuzda 10 günlük süreç içerisinde hep beraber nasıl hareket edebiliriz? Karar verilirken acımız da daha tazeydi. Aramızda hiçbir ayrışma olmadı, hep beraber buraya geldik. Bu süreçten sonra hepimiz Erenler için nasıl hizmet edebiliriz? Onun mücadelesini vereceğiz” dedi.