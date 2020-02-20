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Erenler Belediyesi AFAD'tan ilk yardım eğitimi aldı

Erenler Belediyesinde ilçe protokolüne, kamu çalışanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde Erenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Erenler Belediyesi ve Kaymakamlık çalışanlarına, ilçe müdürlerine, meclis üyelerine ve muhtarlara başta ilk yardım olmak üzere birçok konuda eğitim verildi. Programa Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve Kaymakam Salih Karabulut da katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın açılış konuşması ile devam etti. Başkan Kılıç, “Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir ve sağlıklı imkanlar sunmak için çalışıyoruz. AFAD'ın çalışmalarını, önemini yakın zamanda gerçekleşen Elazığ ve Malatya'nın etkilendiği depremde gördük, anladık. Başta deprem olmak üzere doğal afetler için alınabilecek önlemleri alıyoruz. Amacımız güvenli konutların inşa edilmesi” dedi.

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