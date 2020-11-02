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Erenler Belediyesi, İzmir'deki depremzedelere yardım aracı gönderdi

Erenler Belediyesi İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım aracı gönderdi.

Erenler Belediyesi İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım aracı gönderdi.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yardım aracının da İzmir'de vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade etti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Depremi yaşayan bir bölge halkı olarak İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor yardımlarımızı ulaştıran AFAD'a teşekkür ediyorum. Rabbim vatandaşlarımızın ve ekiplerimizin yardımcısı olsun” dedi.

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