Erenler Belediyesi yönetimi Geri Dönüşümcüler ile bir araya geldi

Gerçekleşen toplantıda Zabıta Müdürü İsmail İşçi ve Temizlik İşleri Koordinatörü Erol Çiçek de hazır bulundu. Toplantıda daha önce ifade ettikleri gibi hedeflerinin daha temiz bir Erenler olduğunu belirten Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Şengül, “Bu konuda sizlerden de daha çok hassasiyet bekliyoruz. Erenler'imiz için çalışıyoruz, ilçemize güzel, faydalı ve kalıcı hizmetler kazandırmak, halkımızın yaşam standartlarını daha yukarılara taşımak için mücadele veriyoruz. Bu mücadelemizin bir parçası da ilçemizi daha temiz hale getirmek. Bu konuda da siz kıymetli meslek grubumuzun daha hassas çalışması gerekiyor” dedi.

Gerçekleştirilecek çalışmalarda hassasiyet beklediğini dile getiren Şengül, “İnşa etmek istediğimiz estetik yapıda inşallah sizlerinde halkımızın talepleri doğrultusunda çalışma noktalarınızı daha modern ve hijyen olarak geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda sizlerden hassasiyet ile birlikte bir çalışma bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte Geri Dönüşüm noktaları için sanayi bölgeleri haricinde başka bir alana müsaade etmeyeceğiz. Mevcut olan Geri Dönüşüm Merkezlerininde sanayi bölgelerine taşınması kararı aldık” dedi.