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Erenler Belediyesi'nde ağustos meclisi gerçekleşti

Erenler Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleşti.


Erenler Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Başkan Fevzi Kılıç toplantıda devam eden çalışmalar hakkına bilgi vererek Meclis Üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik etti. Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, ilçede Kurban Bayramı öncesinde genel temizlik çalışmasının başladığını ifade ederek, temizlik işleri ve zabıta ekiplerinin bayram süresince sahada olacağını belirtti. Başkan Kılıç, “Başta Camilerimiz olmak üzere park ve bahçelerimizde, sokak aralarında temizlik çalışmaları başladı” dedi.


Başkan Kılıç meclisteki konuşmada, “Bayram süresince temizlik işleri ve zabıta ekiplerimiz sahada olacak. Temizlik işleri ekiplerimiz temizlik çalışmalarını yürütürken zabıta ekiplerimizde kurban kesim şartlarını yerine getirmeyenlere karşı tedbirlerini alacak, gerektiği takdirde cezai işlem uygulayacak. Amacımız halkımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilirken alınan karar ile Bağlar ve Yeşiltepe Mahallelerinde Yavuz Selim Caddesi ile 1050 ve 1063 sokaklarının kesiştiği noktadan başlayarak Atatürk Bulvarına kadar olan alan ile Atatürk Bulvarının, Yavuz Selim Caddesinden itibaren Uluyol Caddesi ile kesiştiği kısma kadar olan alan ve ayrıca Murat Soğancıoğlu Caddesinin Yavuz Selim Caddesi tarafından başlayarak, 1234 sokağa kadar olan alanda bölgenin gelişimini arttırmak amacıyla sunulan İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile imar komisyonuna sevk edildi.

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