Erenler Belediyesinden örnek davranış

Erenler Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlara sahip çıkarak diğer kurumlara örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, belediyenin sosyal medya hesabına gelen hasta bir köpeğin ihbarı üzerine harekete geçti. Sokakta hasta ve bitkin bir şekilde duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilen köpek, ekiplerince bulunduğu yerden alınarak belediye veteriner hekimine teslim edildi. Muayene sonrası meme tümörü olduğu anlaşılan köpek, ameliyata alınarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi geçici bakım evinde tedavi altına alındı.

Konu ile açıklamada bulunan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, “Duyarlı bir vatandaşımızın sosyal medya üzerinden bizlere hasta köpek ile ilgili ihbarda bulunması ile hemen belediyemizin sahipsiz hayvanları yakalama ekiplerini olay yerine gönderdik. Ekiplerimiz sahipsiz köpeği bulunduğu yerden alarak belediyemiz veterinerine teslim etti. Hasta olduğu anlaşılan sahipsiz köpek belediyemiz veteriner hekimi tarafından muayene edilerek tedavi altına alındı. Sahipsiz köpeğin şu an bakım evinde tedavisi sürmektedir. Köpeğin İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veteriner hekimimize bildirdik. ‘Yaradılanı, Yaradandan ötürü sevdiğimiz' için, en az bizler kadar yaşama hakkı olan bu canlılara her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek ihbarda bulunan vatandaşa duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.