Erenler Belediyesi'nden yılların sorununa 13 milyon TL'lik yatırım

Başkan Fevzi Kılıç, “1. etap çalışmalarımız çerçevesinde Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 13 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yenileceğiz. 1. etabımızda 8 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirecek ve bu cadde ve sokaklarımızı 15 bin ton asfalt ile baştan sona yenileyeceğiz. 13 milyon TL değerindeki çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. İhalesi gerçekleşen ve firmaya yer teslimi yapılan Küpçüler ve Yeni Mahallelerinde altyapı çalışmaları başladı. Yılların sorununa ilk kazma vurulurken çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, iki mahalle içinde çalışmaların ilerleyen süreçte etap etap devam edeceği müjdeledi. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Rahmi Can Şeşen, AK Parti İlçe Başkanı Erdal Köse, AK Parti İl Kadın Başkanı Yasemin Turan, Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu ve Bekir Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, meclis üyeleri ve muhtarların katılımları ile çalışmalar başladı.

Çalışmaların başladığı noktada bilgilendirmede bulunan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren alt ve üstyapı yenileme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünde Küpçüler ve Yeni Mahallede yılların sorununa ilk kazma vuruldu. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve tretuvar ile çalışmalar devam edecek. Bugün itibariyle başlayan 1. etap çalışmalarımız çerçevesinde Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 13 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yenileceğiz. 1. etabımızda 8 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirecek ve akabinde bu cadde ve sokaklarımızı 15 bin ton asfalt ile baştan sona yenileyeceğiz. İnşallah kısa zamanda tamamlanmasını hesapladığımız 13 Milyon TL değerindeki çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Fevzi Kılıç, “Küpçüler ve Yeni Mahallelerimizde inşallah bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da alt ve üstyapı atağımızı sürdüreceğiz. Etap etap ayarlamalarımızı, planlarımızı yaptık. Hayırlısı ile daha güzel bir Erenler'i kıymetli vatandaşlarımızla birlikte el ele ve kol kola inşa edeceğiz. Çalışmaların hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Küpçüler ve Yeni Mahallelerimizde 1. Etap alt ve üstyapı çalışmalarının gerçekleşeceği cadde ve sokaklarımız ise şu şekilde; Küpçüler Caddesi, 3040, 3042, 3051, 3053, 3055, 3061, 3063, 3065, 6067, Alev, Yaprak, Bahar, 2036, 2040, 2042, 2044, 2045, 2046, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2061, 2064 ve 2068 sokaklar” diye konuştu.

“Hep birlikte devam”

AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, “Öncelikle çalışmaların iki mahallemiz içinde hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç yatırımlarda sağ olsun önceliğini altyapıya vererek geri kalan süreçte birçok mahallemizde ciddi derecede bu konuda yol aldı. Daha güzel bir Erenler için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Modern şehirlerin inşası altyapıdan başlar”

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “Modern şehirlerin inşası altyapıdan başlar. Bu konuda Erenler'de oturan vatandaşlarımız şanslı. Çünkü Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç göreve başladığı ilk yıldan itibaren alt ve üstyapıda ciddi yatırımlara imza attı. Erenler için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan teşekkür

Çalışmaları kapsayan Küpçüler ve Yeni Mahalle Muhtarları da çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettiler. Küpçüler Mahalle Muhtarı Bakım Soy, “Gerçekleşen çalışma uzun zamandır ihtiyaç olan ve bölge sakinlerinin beklediği bir çalışma. Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'a teşekkür ediyoruz” derken, Yenimahalle Muhtarı Ahmet Yıldırım ise, “Mahalle sakinlerimiz adına Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bölgede çalışmalar devam edecek. İki mahalle için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.