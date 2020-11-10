İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2.

Etap 1. Kısım konutlarından 53 adetinin satışı gerçekleşti.


Etap 1. Kısım konutlarına vatandaşların ilgisi yoğun. Salı günleri Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu başkanlığında gerçekleşen encümende bugün 11 adet dairenin satışı gerçekleşirken şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satılmış oldu.


Konu hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Vatandaşlarımızın satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarına ilgisi var. Şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satıldı. Gerçekleşecek çalışmalar ile inşallah bölgeyi, ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.