Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor

Etap 1. Kısım konutlarından 53 adetinin satışı gerçekleşti.

Etap 1. Kısım konutlarına vatandaşların ilgisi yoğun. Salı günleri Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu başkanlığında gerçekleşen encümende bugün 11 adet dairenin satışı gerçekleşirken şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satılmış oldu.

Konu hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Vatandaşlarımızın satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarına ilgisi var. Şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satıldı. Gerçekleşecek çalışmalar ile inşallah bölgeyi, ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.