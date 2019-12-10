Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tübitak 4007'ye hazırlanıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Tübitak 4007 Bilim Festivali düzenlenecek. Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğini yapacağı festival, 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tübitak 4007 Bilim Festivali kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erenler Kaymakamlığı, Erenler Belediyesi, Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Folklor Kültür Eğitim Merkezi ile imzaladığı yardımlaşma ve işbirliği protokolü çerçevesinde, Yunus Emre Diriliş meydanında 16 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek olan bilim festivaline hazırlanıyor. Sorumluluğunu Mehmet Gölhan İlk ve Ortaokulu'nun, proje yürütücülüğünü Mehmet Gölhan Ortaokulu Rehber Öğretmeni Merve Çalık'ın üstlendiği festival kapsamında Sakarya halkının bilimle eğlenceli bir ortamda buluşması ve küçükten büyüğe tüm katılımcıların bilimsel süreçler hakkında farkındalık kazanması hedeflenirken, festivalde 93 adet etkinlik yer alması ve 13 bin 620 kişinin aktif katılım gerçekleştirmesi bekleniyor.

Festivalin hedef kitlesinin tüm Sakarya halkı olduğunu belirten Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, proje ile ilgili olarak “Bilim Festivalimiz, Sakarya ilinde eğitim gören okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencileri, üniversite öğrencilerini, velileri ve toplumun her kesimini kapsıyor. Proje ile ilimizdeki katılımcıların aralarında ortak bilgi ortamı oluşturarak bilgi paylaşımını, birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Festivalde toplam 93 etkinlik ile birlikte bilim söyleşileri, atölye çalışmaları, halk oyunları, gösteri deneyleri ve gösteri çadırının yer aldığını ifade eden Ersoy, projede 44 atölye lideri ve 89 rehber bulunduğunu, proje faaliyetlerinden 13 bin 620 kişinin doğrudan faydalanacağının tahmin edildiğini sözlerine ekledi.