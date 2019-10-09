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Erenler Meclisi olağanüstü toplandı

Erenler Belediyesi Ekim ayı Meclisi tek gündem maddesi ile olağanüstü toplandı.


Erenler Belediyesi Ekim ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Başkan Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda toplandı. Tek madde ile olağanüstü toplanan mecliste 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağı meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2020 Bütçe Taslağının şimdiden Erenler'imize ve ilçemizin güzel insanlarına hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim güzel hizmetler gerçekleştirmeyi nasip eylesin” dedi.

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