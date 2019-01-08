Erenler meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Yeni yılın herkese hayır getirmesi temennisinde bulunarak oturumun açılışını yapan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk,“Yeni yıl ülkemiz, milletimiz başta olmak üzere ilçemiz için ve bütün insanlık için huzur, barış, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Öztürk ardından meclis gündemine geçerek oylama öncesi meclis üyelerini gündem maddeleri hakkında bilgilendirdi. 14 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Denetim Komisyon üyeleri de kapalı zarf usulü oylama ile belirlendi. Yapılan müzakere ve gizli oylama neticesinde Hüseyin Şimşek, Ramazan Tezgel, Şenol Yavuz, Hanefi Kara ve Ahmet Hacıeyüpoğlu oy çokluğu ile 2019 yılı Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildi. Başkan Öztürk oylama sonrasında Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyelerine başarılar dileyerek, “Belediye Meclisi olarak 2019 yılı içerisinde alacağımız kararların ve çalışmaların ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.