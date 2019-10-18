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Erenler Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Ortaokulu’nda bilim fuarı düzenlendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Erenler Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi.


TÜBİTAK tarafından desteklenen fuarda öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı birçok alanda 22 proje yer aldı. Fuara Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Doyuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Erdoğan, Tabakhane Mahallesi Muhtarı Erol Şahin ile okul müdürleri katıldı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Tuğra Sezgi Kaval, “Uzun zamandır hazırlandığımız bir fuardı. Fuarın perde arkası da oldukça zorlu bir süreçti. Bugün bu emeğimizin karşılığını almış bulunuyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz durmadan usanmadan bu fuara hazırlandılar, hepsini tebrik ediyorum. Fuarımızda bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımız Sayın Salih Karabulut başta olmak üzere tüm protokol üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca velilerimize ve çevre esnafına da destekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Şimdiden bir sonraki fuar için hazırlıklara başlıyoruz” dedi.

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