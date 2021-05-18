Erenler yaza hazır

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Nisan ayının başından itibaren lavra ilaçlamalarını ilçe genelinde sürdürürken, uçkun ile mücadele çalışmaları da Haziran ayından itibaren başlayacak. Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, çalışmaların belediye ekipleri tarafından itina ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vatandaşların daha rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için hummalı şekilde çalışmaların gerçekleşeceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, “Geçmiş yıllarda yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışması belediyemiz tarafından ihaleye çıkarılıyor ve özel şirketlere yaptırılıyordu. Bu konuda bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere bir karar aldık; ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere aldığımız 4 yeni araç ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımız bu çalışmaları gerçekleştirecek” dedi.

Cerrahoğlu, “Bu sayede kendi ekipman ve mesai arkadaşlarımızın gayretiyle sinek, sivrisinek ve haşere sorunu yaşamayacağız hem de ciddi manada tasarruf elde etmiş olacağız. Bu vesile ile inşallah yaz aylarında halk sağlığının korunması ve vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için daha etkili çalışmış olacağız” diye konuştu.