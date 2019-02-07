Erenler Ziraat Odası 1. olağan genel kurulu yapıldı

olağan genel kurulu yapıldı. Kurucu Başkan Fehmi Özipek çiftçilerin oylarıyla tekrardan başkanlığa seçildi.

Gerçekleşen olağan kongresine Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç Sakarya Ziraat Odaları il Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti. Kongreye İlçe Ziraat Odası Başkanları, Çiftçiler, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Delegeler de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığını Sakarya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Başkan Yardımcılığını Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş yaptı. Genel Kurulun açılış konuşmasını Başkan Fehmi Özipek yaptı. Özipek geçmiş dönemde yaptıkları projeler ve çalışmalar hakkında bilgi vererek kanunlar çerçevesinde çiftçinin, üreticinin haklarını koruyacaklarını belirtti. Ziraat Odası'nın ilçede kurulmasına ön ayak olanlara teşekkür etti.

“Çiftçimizin sesi olacağına inancım tam”

İlçe halkının büyük bölümünün çiftçilikle geçimini sağladığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk “İlçe olduğumuz andan itibaren eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Ziraat Odası, Kızılay Şubesi, Muhtarlar Derneği bu eksiklerimizden bazılarıydı. Şükürler olsun ki yaptığımız görüşmelerle bu eksiklerimizi de giderdik. Erenler Ziraat Odamızın üreticimizin, çiftçimizin sesi olacağına inancım tam” dedi. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ise tarımsal ve zirai alanda gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında katılımcılara bilgi vererek Sakarya'nın ve Erenler İlçesinin yatırımlar konusunda hak ettiği yere geleceğini belirtti.

Program sonunda Erenler Ziraat Odası, Erenler Ziraat Odasının kurulmasına ve çalışmalarına destek olanlara plaket takdiminde bulundu. Erenlerde tarımda verimin ve üretimin artırılmasına yönelik projeleri kapsamında yağmur suyu kanalları arkların temizliği ile ilgili çalışmaları ve ziraat odasına verdiği destekten dolayı Erenler Belediye Başkan Aday Adayı olan Muhammet Kıratlı'ya plaket taktim edildi.