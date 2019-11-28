Erenler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için başlatılan çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor” denildi.