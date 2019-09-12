Erenler'de ağızlar aşure ile tatlandı

Hicri yıl başlangıcı olan Muharrem ayı dolayısıyla Erenler Belediyesi tarafından Çarşamba Pazarı ve Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Önce Çarşamba Pazarı'nda vatandaşlara ikram edilen aşure, daha sonra Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Aşure ikramında Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ile birlikte AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, Meclis Üyeleri, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ ve AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri aşure kazanlarının başına geçerek aşure dağıttılar.

Aşure kazanın başına geçerek kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulunan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Aşure paylaşmak, paylaştıkça artmak, çoğalmak demektir. Paylaşmanın, birliğin ve beraberliğin ayı olan Muharrem ayı vesilesi ile bir arada bulunduğumuz tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Aşure ikramından sonra Yunus Emre Diriliş Meydanı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Kılıç, “İlçemiz için el ele gönül gönüle sizlerle birlikte istişare halinde çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin derdi Erenlerimize en güzel hizmetler sunabilmek” diye konuştu.