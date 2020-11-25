Erenler'de alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi

Erenler İlçesi Hacıoğlu Mahalles'inde sürdürülen alt ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenle Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin ve Hacıoğlu Mahallesi'nin 20 sokağını kapsayan 'Birinci Bölge Alt ve Üst Yapı Yenileme Çalışması' büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Altyapı çalışmalarını tamamladığını ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “Alt çalışmasını tamamlamasının ardından Mehmet Akif Ersoy Caddemizde asfalt atımı gerçekleşti, şimdi Hacıoğlu Mahallemizin 20 sokağında asfalt atım işlemi ve tretuvar çalışması devam ediyor. Ekiplerimiz kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak, cadde ve sokaklarımızı estetik bir görünüme kavuşturacağız” dedi.