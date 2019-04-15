Erenler'de bahar temizliği devam ediyor

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın talimatı ile hız kazanan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bahar temizliği başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çevreye rahatsızlık veren sinek ve çeşitli haşereler için ilaçlama, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına hız verildi. Belediyenin ilaçlama ve temizlik işleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hedef dışı canlıların (insanlar, kuşlar, arılar, balıklar) zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınırken temizlik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Bir taraftan misafirlerini ağırlamaya devam ederken bir taraftan da vatandaşın ilettiği sorunları çözmeye çalıştığını söyleyen Başkan Kılıç, “Bir taraftan misafirlerimizi ağırlamaya devam ederken bir taraftan da seçim sürecinde halkımızın bizlere ilettiği sorunlarını çözmeye, taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Halkımızın önceki dönemlerden eksik ve yetersiz gördüğü çalışmaları en düzenli ve tertipli şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizde temizlik hizmetleri artık rutin bir şekilde halkımızın istediği şekilde olacak. Tertemiz bir Erenler için, gelecekteki kuşaklara daha temiz bir Erenler bırakabilmek için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.