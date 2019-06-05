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Erenler'de bayram coşkusu

Erenler İlçe protokolü ve vatandaşlar Erenler Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen bayramlaşma programında bir araya geldi.


İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, belediye personeli ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen programda Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç misafirleri ile yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Yoğun katılımdan dolayı konuklara teşekkür eden Başkan Kılıç, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "En güzel bayramlar atalarımızdan gelen yardımlaşma, dayanışma geleneğinin yaşandığı bayramlardır. Mübarek Ramazan ayının ardından bize bayramı gösteren Rabbimize şükürler olsun, Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah" dedi.


Başkan Kılıç, "Şimdi tüm enerjimiz ve gayretimiz ile sahaya inme vakti, inşallah halkımızın sorunları ve talepleri doğrultusunda ilçemize hak ettiği hizmetleri sunacağız. Gerekli alt yapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, tek amacımız Erenler'imize ve güzel insanlarına hizmet etmek" diye konuştu.


Başkan Kılıç belediyeki bayramlaşmada ev sahipliğinin yanı sıra valilik ve büyükşehir belediye başkanlığı tarafından gerçekleşen bayramlaşma programına, AK Parti İl Teşkilatı bayramlaşma programına ve STK programlarına katıldı.

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