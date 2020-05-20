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Erenler'de bayram temizliği başladı

Erenler Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçede genel bir temizlik çalışması başlattı.

Ekipler 4 günlük yasak sürecinde de çalışmalarına devam etti.


Erenler Belediyesi Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleşen genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Mübarek Ramazan ayının artık son günlerindeyiz. Hayırlısı ile Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İlçemizde Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz tarafından hummalı bir temizlik çalışması başladı ve devam ediyor. Ekiplerimiz 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında ilçemizin temizliğinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarına devam etti. İnşallah Ramazan Bayramı öncesinde hem merkez hemde kırsal mahallelerimizde genel temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Korona salgını kapsamında alınan tedbir ve önlemler nediniyle bu bayramı evde geçireceğiz. Günlük vaka tablosuna baktığımız zaman alınan kararların son derece doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah Bayram sonrasında çok özlediğimiz park ve bahçelerimizde hep birlikte vakit geçireceğiz” ifadelerini kulllandı.

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