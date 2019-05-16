Erenler'de bayram temizliği

Erenler de havaların ısınmasıyla birlikte camii, park, bahçe ve okul bahçelerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Camii avluları ve okul bahçeleri titizlikle temizlenirken çocuk parklarında ve yeşil alanlarda da temizlik çalışmaları sürüyor.

“Tam kadro sahada”

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bayrama kadar temizlik çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek, ekiplerimiz ilçemizde tam kadro sahada. Park ve bahçelerimizde halkımızın bayramda güzel zaman geçirebilmesi için gayretle çalışıyoruz. Camiilermizin içerisinde ve avlularında temizlik sürüyor. Yanı sıra park, bahçe ve yeşil alanlar da gerek ilaçlama gerek otların kesilmesi ile ilgili ekiplerimiz gayret ve özenle çalışmalarını sürdürüyor. Kapsamlı olarak başlattığımız temizlik çalışmaları sadece Bayrama özel kalmayacak belirli periyotlar ile devam ederek en sağlıklı şekilde halkımızın hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.