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Erenler'de bayram temizliği

Erenler’de Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları başladı.

Erenler'de Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları başladı. Erenler Belediyesi Temizlik işleri ve zabıta ekipleri bayramda sahada olmaya devam edecek.


Erenler'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Erenler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camiler başta olmak üzere sokak aralarında, park ve bahçelerde çalışmalar başladı. Çalışmalar hakkına bilgi veren Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, ekiplerin bayrama kadar aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, “Bayrama kadar ilçemizde temizlik çalışmalarını sürdürmekle birlikte ekiplerimiz bayramda da sahada olacak. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

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