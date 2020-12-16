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Erenler'de berberler dezenfekte ediliyor

Erenler Belediyesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçedeki berber ve kuaför salonlarında ekiplerin dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları konusunda da denetimlerin sürdüğünü ifade etti. Dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Korona virüs salgını önlemleri kapsamında berber ve kuaför salonlarında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Esnafımızın yanındayız. Tedbirlerimizi almaya devam ederek, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik kurallarına tam olarak uyulması konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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