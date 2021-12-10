Erenler'de çocuk parkları yenileniyor

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 5 mahallede bulunan parklar bakıma alınırken bir kısmı da yeniden inşa edilerek hizmete sunuldu. Özellikle kauçuk tabanlı ve etrafı güvenlik tedbirli parklar, çocukların ve gençlerin daha rahat kullanabileceği bir ortam sağladı. Fen işleri çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, son yıllarda ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyleyerek, çocukların oyun alanlarını genişletmek ve daha rahat oynamaları için çalışmalara başladıklarını aktardı.

"Fen İşleri Müdürlüğümüzü aktif bir şekilde çalıştırıyoruz"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Göreve başlar başlamaz hemen bir analiz yaptık. Hangi mahallenin neye ihtiyacı var bunu ortaya çıkardık. Özellikle D-100 karayolunun güneyinde ve Sakarya nehrinin doğusunda kalan 25 mahallemizde, çocuklarımızın daha rahat oynayabilmeleri için parkların yenilenmesi gerektiğine ve birçok alanda park yapılması gerektiğine kanaat getirdik. Bu sebeple Fen İşleri Müdürlüğümüzü aktif bir şekilde çalıştırıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konulardan biri, gençlerin ve çocukların oyun sahalarına rahat erişimi. Bir diğer önemli bir husus ta, parklarımız çocuklarımızın oyun alanları olmasının yanı sıra, ailelerin de gelip oturabileceği ve spor yapabileceği alanlar haline geldi. Bu sebeple Erenler Merkez Mahalle, Kamışlı, Değirmendere, Tepe ve Çaybaşı mahallelerinde park ihtiyacı olan yerlere yeni parklarımızı inşa ettik hem de eskiyen ekipmanlarımızı değiştirdik" dedi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendiren Kılıç, “Parkları ya da başka yatırımları yapmak esasen işin sadece başlangıcı, vatandaşımız kullandıkça muhakkak ki eskimeler olacaktır. Bundan sonrasında hem bakım ve onarım hem de yenileme çalışmalarımız devam edecek. İlçemizde yapılan herhangi bir yatırım bütünüyle vatandaşımıza ait ve ortak malımız. Vatandaşlarımızdan da ricamız, koruyup kollamak kadar, gördükleri eksiklikleri de bize bildirmeleridir. Erenlerimize yakışır hizmet vermeye ve canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.