Erenler'de dezenfekte ve iş yeri kontrolleri devam ediyor

Erenler Belediyesi dünyada yaygınlaşan koronavirüse önlem amacı ile başlatılan dezenfekte ve İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelgesi kapsamında İşletmelere yönelik kontrol bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak, cadde, park, pazar yeri, ibadethane, okul, muhtarlık alanlarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen şekilde dezenfekte işlemini uygulamaya devam edildiğini ifade etti.

Başkan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Coronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçmek adına belediyemiz tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri, alanları ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde Çarşamba günü kurulan Kumaş Pazarı Corona Virüs tedbirleri kapsamında bir hafta geçici olarak kapatıldı. Yanı sıra aynı şekilde 1 Nisan Çarşamba gününe kadar Belediyemize ait Trafik Park, Oyun Sokağı ve Spor Kompleksi'nin kapatılmasına karar verildi. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları ve gereken uyarılara uymaları gerekiyor. Belediye olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da kişisel tedbirlerini aldıkları takdirde bu sıkıntıları da inşallah atlatmış olacağız. İçişleri Bakanlığımızın Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelgesi kapsamında Zabıta ekiplerimiz işletmelere yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İlçe esnaflarımıza anlayışlarından ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.